Les quatre premiers du semi-marathon de Pékin disqualifiés pour avoir faussé la course

Des vidéos de l'arrivée de la course avaient soulevé de nombreuses questions et suscité un tollé sur les réseaux sociaux en Chine, poussant les organisateurs à ouvrir en début de semaine une enquête.

Les images devenues virales montrent l'athlète chinois He Jie, médaille d'or de marathon lors des Jeux asiatiques 2023, distancé à l'approche de la ligne d'arrivée par les Kényans Robert Keter et Willy Mnangat, ainsi que par l'Ethiopien Dejene Hailu. Mais ces derniers semblent ralentir et faire signe au coureur chinois de passer.