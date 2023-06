Les Red Panthers battent la Nouvelle-Zélande 7-0 et grimpent à la 4e place

Charlotte Englebert a inscrit son 10e but chez les Panthers en fin de 3e quart (42e), avant qu'une balle centrée par Marien ne soit déviée dans son goal par une défenseuse adverse (47e). Jouant sans gardienne, les Néo-Zélandaises ont encore encaissé 2 derniers buts en fin de match, des oeuvres d'Emily White (54e) et Louise Versavel (56e), avant que White ne fixe le score à 7-0 (58e).

Au classement, les Red Panthers, battues 0-2 par l'Australie dans leur 1er match vendredi à Anvers, comptent 20 points en 10 rencontres. Elles avaient remporté 4 matches en Grande-Bretagne entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin, après avoir débuté leur campagne par 3 matches nuls et une défaite. La tête de la compétition est provisoirement occupée par l'Argentine et la Grande-Bretagne (29 pts), avec 15 matches joués. Les Pays-Bas suivent avec 25 unités en 9 rencontres, devant la Belgique qui jouera ses matches retour contre l'Australie lundi et la Nouvelle-Zélande mercredi.