L'Euro 2025 se jouera en partie à Borgerhout : "Une occasion en or pour la Belgique"

Après le retrait d'Israël en tant que pays hôte, en raison de la situation politique instable et du conflit armé au Moyen-Orient, la Confédération européenne de baseball (WBSC Europe) a dû réorganiser ses plans. Les matchs des groupes A et B, ainsi que la phase finale, se dérouleront à Rotterdam, aux Pays-Bas, tandis que le groupe C sera accueilli à Senago, en Italie, et le groupe D à Borgerhout, en Belgique. C'est la première fois dans l'histoire que le championnat d'Europe de baseball se déroulera dans trois pays différents.

"Après le retrait d'Israël et le fait que les Pays-Bas ne pouvaient finalement organiser que la moitié du tournoi, la WBSC Europe nous a demandé à la dernière minute de trouver une solution", a expliqué Ludo Peeters, président de la FRBBS, dans un communiqué. "Nous avons bien sûr saisi cette opportunité, car c'est une chance unique pour la Belgique. Organiser un championnat entier n'est pas envisageable pour nous, faute de moyens, mais ça reste une occasion en or."