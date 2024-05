"L'objectif était de créer des connexions, et c'est réussi", selon Louise Dewaet

L'une des deux buteuses du jour, active également sur le 1er but belge, Louise Dewaet, choisie comme joueuse du match par la FIH, a donné son analyse bien tranchée pour une jeune espoir de 18 ans à peine. "La physionomie de la rencontre a bien changé en seconde période. Je pense qu'en première mi-temps, nous avions des doutes. Nous savions que nous devions monter en puissance après le repos. Si nous les mettions sous pression, nous aurions plus de balles. C'est ce qui s'est passé durant les 30 dernières minutes, avec beaucoup plus d'occasions pour nous", a expliqué la jeune attaquante du Braxgata. "L'entraîneur voulait créer une certaine alchimie lors de ces premiers matchs et je pense que c'est le cas. C'était une nouvelle équipe ce jeudi sur le terrain, je suis une nouvelle joueuse et j'ai dû trouver des connexions. C'était l'objectif principal de créer ces liens, et je pense que c'est réussi."

Issue comme Astrid Bonami de la filière U21 des Young Red Panthers, médaillées de bronze des derniers Mondiaux juniors, Dewaet a inscrit jeudi son 1er but avec les Red Panthers. "C'est toujours très agréable de marquer le premier but. C'était mon premier match avec la véritable équipe des Panthers. J'ai dû trouver mon espace, cela fait partie du challenge", a conclu la jeune espoir.