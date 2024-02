Logan Vanhuys ne participera pas aux Jeux Olympiques après sa 33e place sur 10 kilomètres

Pour se qualifier, Vanhuys devait terminer parmi les 13 meilleurs à Doha. Les trois nageurs déjà qualifiés via les Mondiaux 2023 (les Allemands Florian Wellbrock et Oliver Klemet et le Hongrois Kristof Rasovszky) étaient exclus de ce quota, et seuls deux nageurs par nation sont admis aux JO. Le meilleur nageur de chacun des cinq continents qui n'était pas encore qualifié après l'établissement du top-13 bénéficiait également d'un ticket olympique.

Malheureusement, le Mouscronnois a terminé la course en 1h51:25.00, 33e à plus de trois minutes des meilleurs. C'est Rasovszky qui a ravi la couronne mondiale en 1h48:21.20 Le Français Marc-Antoine Olivier, qui n'a terminé qu'à 2.4 secondes, s'est paré d'argent devant le Britannique Hector Pardoe, en bronze à 8 secondes du vainqueur. Pas moins de 79 nageurs ont pris le départ de la course, et 77 l'ont finie.