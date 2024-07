Malade la semaine dernière, Jelle Geens s'est vite senti à bout de force

"J'ai été malade la semaine dernière, j'ai eu de la fièvre, des crampes d'estomac, je ne pouvais rien avaler et j'ai dû partir (pour Paris, ndlr) plus tard que prévu. C'était une semaine très difficile mentalement et je n'ai jamais retrouvé de bonnes sensations", a déclaré le Limbourgeois.

Le sportif, âgé de 31 ans, est tombé malade dans la nuit de jeudi à vendredi. Durant les vingt-quatre heures qui ont suivi, il est resté allongé dans un fauteuil inclinable. Puis, il s'est rendu à Paris. Dans la capitale française, il s'est petit à petit senti mieux mais les séquelles de la maladie se sont fait sentir lors de la compétition de mercredi. "Quand j'ai dépassé mes limites, j'ai senti que je n'avais plus de force ni d'énergie. C'est comme ça", a-t-il déclaré, résigné. "Dès la natation, je n'avais plus de force, plus de bonnes sensations. J'ai terminé la course pour ma famille. Elle s'est tellement sacrifiée pour moi qu'elle le méritait."