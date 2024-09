Matthis Besard passe le cut de l'Open d'Espagne

Besard, 24 ans, a rendu une carte comprenant trois birdies et autant de bogeys. Avec son total de 142, il recule de neuf places et occupe la 38e position.

Besard compte dix coups de plus que l'Espagnol Angel Hidalgo, qui a creusé l'écart en tête après un deuxième tour en 67 coups. L'Anglais Joe Dean est deuxième à quatre coups. Les Espagnols Alfredo Garcia-Heredia et Jon Rahm, triple lauréat du tournoi, le Français Julien Guerrier, l'Américain Patrick Reed et l'Anglais Sam Bairstow suivent à cinq coups.