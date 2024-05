Matthis Besard se classe 30e de l'Open de Chine après le premier tour, Colsaerts 122e

Besard, 24 ans, a réalisé un premier tour en 69 coups, trois sous le par, avec un eagle, quatre birdies, un bogey et un double bogey sur sa carte. Le Flandrien occupe la 30e position et compte six coups de retard sur un duo composé du Français Romain Langasque et du Suédois Sebastian Söderberg qui se partagent la tête.

Colsaerts, vainqueur en 2011 à Shenzhen, a lui vécu un premier tour plus compliqué et bouclé en 74 coups, deux au-dessus du par. Le Bruxellois, 41 ans, a inscrit sur sa carte six birdies, deux bogeys, un double bogey puis un quadruple bogey au 18e et dernier trou pour pointer à la 122e place.