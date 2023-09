Mondial-2023: l'Ecosse rosse la Roumanie avant de défier l'Irlande

Face aux "Chênes" roumains, les Ecossais ont validé la partie la plus accessible de leur contrat, celle leur demandant de s'imposer en inscrivant au moins quatre essais pour obtenir le bonus. Une mission accomplie dès la 34e minute (28-0).

Le Chardon s'offre douze essais et le droit de rêver. L’Écosse a concassé la Roumanie 84-0 samedi à Lille d'où elle repart avec le bonus offensif et l'espoir de se qualifier pour les quarts de finale du Mondial en cas d'exploit dans une semaine contre l'Irlande.

Le trois-quarts d’Édimbourg a égalé Gavin Hastings, seul Ecossais ayant signé auparavant un quadruplé en Coupe du monde, en 1995 face à la Côte d'Ivoire (89-0). Avec 24 essais sous le maillot au Chardon, il n'est même devancé que par le jeune retraité Stuart Hogg (27) au panthéon des Ecossais ayant le plus marqué. Le tout à seulement 26 ans et en 38 sélections.

Et à niveau de fraîcheur physique identique: après leur tour de force contre les Springboks, les Irlandais étaient certes exemptés de match ce week-end –puisque les groupes sont constitués de cinq équipes et donc impairs– mais les Ecossais ont abattu les "Chênes" avec leurs habituels remplaçants, dont le virevoltant Darcy Graham à l'aile, auteur d'un quadruplé.

Il y aura donc bien un match aux airs de huitièmes de finale entre le XV du Chardon et celui du Trèfle samedi (21h00) au Stade de France.

Et face à l'incurie roumaine (71 plaquages ratés), l'Ecosse n'a eu ni à user sa charnière Finn Russell-Ben White ni à élimer son ailier star Duhan van der Merwe. Tous détendus en tribunes d'un stade Pierre-Mauroy bleu de monde (plus de 46.000 spectateurs) s'époumonant avec des "Scotland ! Scotland!".

Les hommes de Gregor Townsend ont consolidé la première place de la Roumanie au classement du total de points encaissés dans la compétition (plus de 80 de moyenne par match).

Théorique 19e nation au monde (devant la Namibie, 21e et le Chili, 22e), les "Chênes" roumains ont plié dès la 9e minute (7-0), avant de rompre en finissant la première période à douze (3 cartons jaunes) et avec autant de points subis que de kilomètres dans un marathon (42-0).

Avec treize changements dans le XV victorieux des Tonga (45-17), le sélectionneur a notamment offert ses premières minutes en Coupe du monde à l'avant Javan Sebastian, éphémère boucher (deux mois) et plus durable pilier. Et même une première sélection au talonneur Johnny Matthews, auteur du dixième essai écossais.