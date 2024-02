Mondiaux de water-polo: les Bleus battus aux portes de la finale

"On a fait une bonne partie, il en manque encore un peu. C'est tout", a réagi le sélectionneur des Bleus Florian Bruzzo. "On va retourner au travail et dès demain il va falloir préparer le match pour la troisième place."

Quoi qu'il arrive samedi, les Bleus auront réalisé lors de ces Mondiaux la meilleure performance de leur histoire et confirment leur progression quasi constante depuis deux saisons, alors que se profilent les Jeux olympiques à domicile dans cinq mois.

- "Force de caractère" -

"C'est difficle de perdre le match sur ça mais on peut être fiers, on a encore fait un super match", a estimé le capitaine Ugo Crousillat, qui a dû suivre la fin de la rencontre sur le banc après avoir été exclu en début de troisième quart-temps. "Il y a eu des erreurs mais on est en demi-finale des Championnats du monde face aux Croates et on fait jeu égal avec eux."

"On est restés soudés et on a encore montré notre force de caractère", a complété Thomas Vernoux. "Jusqu'à la dernière seconde on est allé chercher ce but qui nous manquait. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est incroyable. Maintenant il faut se remobiliser parce qu'on a une médaille à aller chercher."

C'est maintenant l'Espagne, régulièrement médaillée au niveau international ces quatre dernières années et championne d'Europe il y a à peine un mois, qui se dresse sur la route des Bleus. "Il faut passer à autre chose, ça va être dur de dormir et de penser au match qui arrive", a-t-il ajouté. "Mais il va falloir tout faire pour, parce qu'une médaille ça reste quelque chose d'exceptionnel pour l'équipe de France et on ne compte pas s'arrêter là."

L'an dernier, les Français s'étaient inclinés d'un but contre les Espagnols au stade des quarts de finale. "On verra dans deux jours l'état des troupes", a déclaré Bruzzo dans un sourire.

La finale opposera les Croates aux Italiens, vainqueurs de l'Espagne plus tôt dans l'après-midi.