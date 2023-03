Nafi Thiam voit le pentathlon à Istanbul comme un "bon test"

"Cet Euro donnera une bonne indication pour savoir où je me situe en vue du reste de la saison", a déclaré Thiam mercredi lors d'une rencontre avec la presse. "Je peux me baser sur une dernière saison réussie et j'ai l'expérience nécessaire avec ce genre de compétitions. Nous avons bien travaillé ces derniers temps, mais ce n'est pas comme si j'étais ici avec un certain résultat ou un nombre de points en tête que je veux absolument atteindre. Ma préparation n'est pas terminée, mais cet Euro en fait partie. Le reste de ma saison n'est pas encore fixé."

Thiam a changé d'entraîneur, mettant un terme à sa collaboration historique avec Roger Lespagnard pour travailler avec Michael Van der Plaetsen. Elle s'est préparée en Afrique du Sud ces dernières semaines. "Je ne vais, bien sûr, pas encore évaluer notre collaboration après quatre mois", a précisé la spécialiste des épreuves multiples. "C'est une autre manière de travailler, mais c'est difficile d'en parler en détail au monde extérieur. En tout cas, je suis très heureux de mon nouvel environnement en Afrique du Sud."

Il y a dix ans, Thiam débutait lors d'un Euro indoor, avec une sixième place à Göteborg. "Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis", a-t-elle indiqué. "J'ai du mal à croire que cela fait déjà dix ans. Je n'avais aucune expérience à l'époque et je ne me souviens pas avec quelle ambition j'avais commencé cet Euro. C'était pour moi la découverte du plus haut niveau."