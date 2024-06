Naomi Van Den Broeck face à un "problème de riche" aux JO: "Je pense choisir les haies"

Personne n'a un programme potentiellement aussi chargé à Paris que Van Den Broeck. Outre ses deux qualifications individuelles, elle fait également partie du relais mixte et du 4x400 m avec les Belgian Cheetahs.

S'aligner sur quatre disciplines semble impossible, et l'athlète de 28 ans tend vers l'abandon du 400 m plat. "Je vais encore en discuter avec mon entraîneur, mais le 400 m haies est beaucoup plus ouvert", explique-t-elle. "Il y en a deux qui sortent du lot, mais derrière, il y a toujours des surprises. Sur le 400 m plat, c'est beaucoup plus difficile d'accéder aux demi-finales. C'est un problème de luxe, mais je pense que j'opterai pour les haies à Paris".