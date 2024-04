NBA: les enjeux à deux semaines de la fin de la saison régulière

Partager:

La première place à l'Ouest, la lutte pour les play-offs et les barrages, et la course aux récompenses individuelles font partie des enjeux des deux dernières semaines de saison régulière en NBA. Il reste entre sept et huit rencontres à disputer à chaque équipe d'ici le dimanche 14 avril, avant que la phase finale ne débute le mardi 16 avril avec les barrages (play-ins).

- La première place, c'est le Far West - Si les Boston Celtics sont assurés de terminer premiers à l'Est, et quasiment certains d'obtenir le meilleur bilan de toute la ligue, et donc l'avantage du terrain pendant la phase finale, la lutte pour le siège de N.1 fait rage à l'Ouest entre trois équipes. Le Thunder d'Oklahoma City (1er, 52 victoires - 22 défaites), le champion Denver (52-23) et Minnesota (51-23) se disputent le trône pour l'avantage du terrain au moins jusqu'à une éventuelle finale de conférence.

Les Wolves ont remporté une bataille sur le parquet des Nuggets vendredi (111-98), avant de chuter dimanche lors de la réception des Bulls (109-101). Ils retourneront défier la bande à Jokic dans le Colorado le 10 avril. - Une star sortie rapidement? - Autre enjeu dans une conférence Ouest plus dense et plus folle, les Los Angeles Lakers de LeBron James ne sont que 9e (42-33) et les Golden State Warriors de Stephen Curry 10e (40-34), à la dernière place qualificative pour les barrages.