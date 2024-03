NBA: les Knicks renvoient les Warriors à leurs doutes, les Lakers rebondissent

Les Knicks se sont imposés 119-112 sur le parquet des Warriors lundi en NBA, renvoyant à leurs doutes Stephen Curry et ses partenaires, à la lutte avec les Lakers, faciles vainqueurs d'Atlanta 136-105, pour les dernières places qualificatives pour les barrages d'accession aux playoffs.

Vainqueurs samedi à Los Angeles --une victoire qui leur avait permis de repasser à la 9e place à l'Ouest, devant les Lakers--, les Warriors n'ont pas réussi à enchaîner dans leur salle face aux Knicks. Portés par Jalen Brunson (34 points), et malgré l'absence d'OG Anunoby, Julius Randle et Mitchell Robinson, les New-Yorkais l'ont emporté 119-112. Avec cette 18e défaite à domicile de la saison (pour 17 victoires), Stephen Curry (27 points) et les siens redescendent à la 10e place à l'Ouest (35 v. - 32 d).

+ Les Lakers sans trembler

Avec 27 points de D'Angelo Russell, 25 de LeBron James et 22 d'Anthony Davis, les Lakers ont facilement disposé des Hawks dans leur salle 136-105, profitant du faux pas des Warriors pour leur repasser devant et récupérer leur 9e place à l'Ouest (37 v. - 32 d.). Les deux équipes californiennes possèdent encore une légère avance sur Houston, 11e (32 v. - 35 d.), qui ne jouait pas lundi mais est sur une belle dynamique (5 victoires consécutives).