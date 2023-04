New York bat Cleveland et mène 3-1 au 1er tour des play-offs

New York a pris une sérieuse option sur la qualification pour les demi-finales de la conférence Est du championnat NBA de basket, en battant Cleveland 103-92 dans le 4e match du 1er tour des play-offs NBA dimanche au Madison Square Garden de New York. Les Knicks, 5e tête de série à l'Est, mènent la série, jouée au meilleur des sept matchs, face aux Cavaliers, N.4, 3 victoire à 1.

Jalen Brunson a été le meilleur marqueur des Knicks avec 29 points. RJ Barrett a ajouté 26 points, et Mitchell Robinson a signé un double-double avec 12 points et 11 rebonds. En revanche Julius Randle a dû se contenter de 7 points et deux rebonds. La défense newyorkaise qui a dominé le rebond (47-33) a fait des misères à Donovan Mitchell l'atout offensif des Cavs limité à 11 points et à un médiocre 5/18 au tir. Les 23 points et 10 assists de Darius Garland n'ont pas suffi.

Les Knicks, qui vont aller disputer le 5e match à Cleveland mercredi, ne sont plus qu'à une victoire de la qualification, qui serait la première lors d'un premier tour des play-offs depuis 2013. Le 6e match éventuel est lui prévu vendredi.