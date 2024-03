Portland et Toumani Camara battus par les New York Knicks

Les Trail Blazers de Toumani Camara se sont inclinés face aux New York Knicks (93-105) jeudi en NBA, la ligue nord-américaine de basket. L'équipe new-yorkaise, proche d'assurer sa qualification pour les playoffs, a assuré face à Portland, 14e de l'Ouest avec 19 victoires et 47 défaites. Camara a joué 34 minutes comme titulaire, son total le plus élevé depuis son retour de maladie.