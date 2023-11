Rani Rosius songe aux J.O.: "Je veux y être à mon meilleur niveau et tout donner"

"Les Jeux constituent évidemment mon objectif principal pour l'année prochaine. Je veux y être à mon meilleur niveau et tout donner. J'ai déjà fait les limites pour les Championnats du monde en salle à Glasgow (1-3 mars) et les Championnats d'Europe en plein air à Rome (7-12 juin). Il est beaucoup plus facile de construire une saison autour d'un championnat pour lequel on est déjà qualifié. Et si je suis performante lors de ces compétitions, je suis sûre que je me situerais assez haut dans le classement olympique. Dans de super conditions, je pourrais signer un chrono sous la limite olympique (11.07)", a confié Rosius.