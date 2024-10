Riffa et ses Belges s'inclinent en demi-finales et se classent 3e à Macao

Les Belges de l'équipe bahreïnienne de Riffa ont été battus en demi-finales de la manche du World Tour de basket 3x3 dimanche à Macao, en Chine. Ils se sont inclinés 22-15 contre les grands favoris, les Serbes de Ub Huishan, classés tête de série N.1 et leader du World Tour.

Dennis Donkor et Caspar Augustijnen ont inscrit 5 points, Thibaut Vervoort 4 et Jonas Foerts 1. Riffa termine 3e du classement sur seize. Ub Huisan a remporté la finale qui l'opposait à Paris 21-16 et sa vedette Strahinja Stojacic a été élu MVP du tournoi.

Une victoire et une défaite samedi, en phase de poules, avaient permis à l'ancienne formation anversoise de se hisser en quart de finale.