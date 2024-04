Rudy Fernandez, le capitaine de l'Espagne, prendra sa retraite à la fin de la saison

"Le mot retraite est difficile à prononcer. Mais j'ai atteint un certain âge et je commence à penser à d'autres choses, à ma famille. Il me reste quelques mois et j'espère pouvoir apporter le maximum", a expliqué Rudy Fernandez devant la presse, le jour de ses 39 ans.

L'arrière du Real Madrid, toujours dans la rotation du club madrilène vingt ans après ses débuts dans le championnat espagnol avec Badalone, possède l'un des plus gros palmarès du basket européen: 2 titres mondiaux, 4 titres européens et 2 médailles d'argent olympiques avec l'Espagne, et 6 championnats d'Espagne et 3 Euroligues avec le Real.