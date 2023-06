Sam Van Rossom reviendra à Ostende la saison prochaine

Sam Van Rossom, 37 ans, avait joué de 2005 à 2008 à Ostende, avant de partir à l'étranger, où il aura passé quinze ans. Actif à Pesaro, en Italie, de 2008 à 2010, et à Saragosse, en Espagne, de 2010 à 2013, l'arrière belge évolue depuis dix ans à Valence. L'ancien capitaine des Belgian Lions avait annoncé le 23 mai dernier son départ du club espagnol en fin de saison, indiquant qu'il voulait encore jouer une saison en Belgique.

Véritable icône à Valence, le Gantois a remporté deux fois l'EuroCoupe (2014 et 2019) et une fois le championnat d'Espagne (2017). Il avait aussi été deux fois champion de Belgique avec Ostende et avait été élu MVP du championnat belge à deux reprises.

Fer de lance de la formation valencienne avec qui il a joué plus de 447 matches, dont 174 en Coupe d'Europe, Van Rossom, meilleur passeur de l'histoire du club espagnol (1.613), avait renoncé à l'équipe nationale pour pouvoir signer un nouveau contrat avec Valence et jouer l'Euroligue.

Ostende, sacré cette saison champion de Belgique pour la 24e fois, la 12e d'affilée, affronte Leiden mardi soir dans la belle de la finale des playoffs transfrontaliers de BNTX League, le championnat belgo-néerlandais de basket.