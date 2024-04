Sasja remporte le duel au sommet contre Houthalen, Gand est relégué en Nationale 2

Au début de la rencontre entre Sasja et Houthalen, les visiteurs ont pris l'initiative avant que les Anversois n'imposent leur jeu et ne prennent le large à la mi-temps (15-10). Sasja a accru son avance durant le troisième quart d'heure, mais les Limbourgeois ont réduit l'écart à une simple unité à la 57e (27-26). Finalement, Houthalen a cédé sous les assauts du leader.

La troisième rencontre des playoffs entre Tournai et Hubo s'est terminée sur un match nul, 32-32.

Lebbeke, Tournai et Hubo sont à égalité avec 4 points. Ils ne peuvent d'ores et déjà plus se mêler à la lutte pour le titre, à la mi-championnat.

Gand est relégué en Nationale 2 après avoir été battu à domicile 30-32 par Eynatten. Dans la deuxième rencontre des playdowns, Courtrai a assuré le maintien en battant Atomix 32-27. Le sort est d'ores et déjà scellé pour les quatre équipes des playdowns, et les dernières rencontres du 20 avril seront jouées pour la forme.