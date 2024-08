Sifan Hassan empoche l'argent sur 5.000 m derrière Beatrice Chebet

La Néerlandaise Sifan Hassan, qui concourt sur les trois épreuves de fond des Jeux Olympiques de Paris 2024, a terminé avec la médaille d'argent sur 5.000 m, lundi. Elle avait terminé à la 3e place de la course remportée par la Kényane Faith Kipyegon, mais cette dernière a été disqualifiée pour obstruction. C'est une autre Kényane, Beatrice Chebet, qui a donc été sacrée devant Hassan.

La recordwoman du monde Chebet a coupé la ligne après 14h28.56. Sifan Hassan a quant à elle terminé en 14:30.61, et le bronze est revenu à l'Italienne Nadia Battocletti (14:31.61).

Sifan Hassan (31 ans) marche dans les traces d'Emil Zatopek, qui représentait la Tchécoslovaquie aux Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952 et avait écrit l'histoire en remportant les trois épreuves de fond. Si elle ne peut plus égaler cette performance, Hassan peut cependant devenir la première athlète féminine à remporter médaille sur la piste et sur le marathon au cours d'une même édition des JO.