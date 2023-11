Ski de bosses: pour retrouver de la "fraîcheur", Perrine Laffont mise sur un hiver "différent"

La quintuple championne du monde en ski de bosses Perrine Laffont a expliqué jeudi qu'elle misait cette saison sur un hiver "différent", loin des compétitions, pour passer plus de temps à l'entraînement et retrouver de la "fraîcheur" avant les grands rendez-vous internationaux.

La skieuse ariégeoise a donc opté pour une "saison plus légère" afin de repartir avec "encore plus le couteau entre les dents". "Ca n'a pas été une décision facile à prendre parce que je reste une compétitrice" mais "c'est assez excitant, c'est un hiver que je vais vivre différemment".

"L'hiver prochain, il n'y a pas de championnats du monde, il n'y a pas de jeux olympiques", a-t-elle expliqué jeudi aux journalistes lors d'une conférence de presse en ligne. Elle souhaite en profiter pour s'"entraîner et passer plus de temps sur les skis, chose qu'on a très peu le temps de faire" quand on enchaîne les étapes de coupe du monde.

"Ca a été des moments difficiles", a-t-elle expliqué jeudi. "Le but de cette saison, c'est de ne pas retomber dans de la fatigue et d'anticiper tout ça. J'ai envie d'être performante et je sais qu'il me faut de la fraîcheur pour ça".