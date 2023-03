Taylor, 29 ans, a rendu une carte de 67 coups lors du quatrième et dernier tour avec cinq birdies et un bogey. Avec un total de 274 coups, il s'est imposé avec un coup d'avance sur son compatriote Adam Schenk. L'Anglais Tommy Fleetwood et l'Américain Jordan Spieth ont eux terminé à la 3e place à deux coups de Moore.