Thomas Carmoy termine quatrième à la hauteur, Gianmarco Tamberi titré pour la 3e fois

Thomas Carmoy s'est classé quatrième de la finale du saut en hauteur, mardi, aux Championnats d'Europe d'athlétisme de Rome. Carmoy a franchi la barre à 2m26 à son deuxième essai. L'Ukrainien Oleh Doroshchuk a lui réussi 2m26 à son premier essai et monte sur la troisième marche du podium. L'Italien Gianmarco Tamberi a été titré pour la troisième fois.

Tamberi, 32 ans, s'est imposé à 2m37 devant un autre Ukrainien, Vladyslav Lavskyy (2m29). Le fantasque italien, champion du monde et olympique en titre, avait déjà décroché le titre européen en 2016 à Amsterdam et en 2022 à Munich. Tamberi avait déjà assuré sa victoire avec un saut à 2m31. Mais, soutenu par le public, il a encore franchi 2m34 et 2m37, nouveau record des championnats, avant d'aller saluer le Président de la République italienne Sergio Mattarella en tribune d'honneur.

Carmoy, 24 ans, a réussi à passer 2m17 à son premier essai puis 2m22 à son deuxième essai et donc 2m26. Il a ensuite échoué à 2m29, qui constitue son record personnel depuis mars 2023.