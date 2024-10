Thomas Detry, 15e, trouve l'eau au dernier trou et dit au revoir à ses espoirs de victoire

Thomas Detry a craqué en toute fin de parcours samedi et s'est éloigné de la tête à l'Open de France de golf, tournoi du Tour européen (DP World Tour) doté de 3,25 millions de dollars, après un troisième tour réalisé en 72 coups (+1). Le Bruxellois occupait la tête au début de la journée avec l'Anglais Dan Bradbury et le Suédois Jesper Svensson sur le parcours de l'Albatros du Golf National, situé à Guyancourt, au sud-ouest de Paris, avant de s'effondrer sur le dernier trou.

Sur le même parcours qu'aux Jeux Olympiques, Detry avait pourtant bien démarré en réalisant deux birdies, sur les trous 3 et 6, avant de concéder deux bogeys, aux trous 8 et 11. Il a su redresser la barre ensuite avec deux nouveaux birdies réalisés au 14 et au 16. Pensant tenir une carte de -2 sur sa journée, Detry a trouvé l'eau à deux reprises sur le dernier trou, le 18, pour concéder un triple bogey, synonyme de carte de 72, un coup au-dessus du par.

Le Suédois Jesper Svensson occupe toujours la tête, seul, à -13, un coup devant le duo composé de l'Anglais Sam Bairstow et du Danois Thorbjorn Olesen. Thomas Detry occupe désormais la 15e place partagée, à 5 coups de Svensson et devra compter sur une journée miraculeuse dimanche pour espérer l'emporter.