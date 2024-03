Thomas Detry termine 62e du Players Championship remporté par Scottie Scheffler

Scottie Scheffler a réussi à conserver son titre.

Thomas Detry a rentré une 4e et dernière carte de 70 dimanche, à deux sous le par, avec 7 birdies pour deux bogeys et un triple bogey. Avec son total de 287 coups, un sous le par, le Bruxellois, 31 ans, gagne 6 places par rapport au tour précédent et fini à la 62e place.