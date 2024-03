Thomas Pieters, ambitieux, vise une victoire chez lui, Nicolas Colsaerts veut profiter

"Gagner à Schilde serait très particulier", a concédé Thomas Pieters jeudi matin en conférence de presse à Turnhout. "J'ai gagné six tournois sur le circuit européen (devenu DP World Tour), mais jamais encore en Belgique. Cela ferait bien sur mon palmarès. Mais être jeune papa, cela complique la vie d'un sportif de haut niveau. Je n'ai pas encore pu réussir les résultats escomptés l'an dernier et cette année, mais je retrouve progressivement mon niveau, cela va dans le bon sens."

Si les organisateurs espèrent encore attirer Thomas Detry, Nicolas Colsaerts sera lui bien là, pour une troisième participation.

Le Bruxellois, 41 ans, n'avait pas passé le cut les deux années précédentes. Surmontant une maladie rénale, Colsaerts veut surtout profiter. "Ma principale priorité, c'est d'être heureux. J'ai toujours eu la chance de pouvoir vivre la vie que je voulais. Ce n'est qu'en vieillissant que l'on se rend vraiment compte que le bonheur et la santé sont si importants et ne sont pas une évidence. Le golf a été le fil conducteur de ma vie depuis mes six ans et le restera toujours. C'est ce que j'aime le plus, mais je le vis différemment. La motivation à 200% des jeunes années est passée, mais je veux toujours y aller."

Nicolas Colsaerts retrouvera au Soudal Open Luke Donald dont il fut l'un des vice-capitaines lors de la victoire de l'Europe en Ryder Cup en octobre dernier.