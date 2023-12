Treize Belges, dans trois disciplines, iront à Doha

Renaud Barral disputera les épreuves de natation artistique, le solo technique (2 février) et le solo libre (6 février). Logan Vanhuys sera engagé dans les courses d'eau libre, avec le 10 km le 4 février et le 5 km trois jours plus tard.

À partir du 11 février, onze Belges plongeront dans le grand bassin de l'Aspire Dome. Valentine Dumont (200m et 400m libre), Florine Gaspard (50m brasse), Lucie Hanquet (1.500m libre), Grace Palmer (200m brasse), Alisée Pisane (800m et 1.500m libre), Roos Vanotterdijk (50m dos et 50m papillon), Fleur Verdonck (100m dos) et Fleur Vermeiren (50m brasse) participeront aux épreuves individuelles chez les dames, Lucas Henveaux (200m, 400m et 800m libre) sera le seul représentant masculin tandis que Camille Henveaux et Lotte Vanhauwaert complèteront le relais 4x200m libre.