Une seule régate et une 25e place pour Emma Plasschaert jeudi en ILCA 6 à Marseille

"Mon départ n'a pas été super", a déclaré brièvement Plasschaert en zone d'interview. "Ensuite ce fut un peu une bataille pour trouver le vent. Je suis remontée vers la 15e place après la deuxième bouée, mais sur la fin, j'ai été confrontée à des zones avec très peu de vent. Le résultat fait mal, mais ce n'est que la première manche. Les prochaines on essaiera d'être plus tranchante au départ pour rester devant."

La victoire de l'unique manche de la journée est revenue à la Française Louise Cervera, devant la Chinoise Min Gu et l'Italienne Chiara Benini Floriani. La multiple championne du monde et médaillée aux JO, la Néerlandaise Marit Bouwmeester a fini 4e et la championne olympique sortante, la Danoise Anne-Marie Rindom 7e.