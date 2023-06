Valencia va rendre hommage à Sam Van Rossom avec une fête de départ

A partir de 19h30, les fans seront les bienvenus à la salle La Fonteta, qui peut contenir 8.500 spectateurs. Les joueurs de Valence et d'anciens équipiers de Van Rossom seront présents.

Selon le club, Van Rossom est "l'un des joueurs les plus importants de l'histoire de Valence." Arrivé en 2013, il a remporté deux fois l'EuroCoupe (2014 et 2019) et une fois le championnat d'Espagne (2017). Il a disputé 447 rencontres pour le club, dont 174 dans des compétitions européennes, ce qui fait de lui le quatrième joueur ayant disputé le plus de matchs pour Valence. Il détient le record de passe décisives (1.613) dans l'histoire du club.