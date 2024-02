Valentine Dumont éliminée en demi-finales du 200m libre

Qualifiée avec le 11e temps des séries (1:58.40), Dumont a terminé sixième de sa demi-finale en 1:58.57, à bonne distance de son record de Belgique (1:57.18). Elle se classe 13e parmi les 16 demi-finalistes.

La Néo-Zélandaise Erika Fairweather, victorieuse de la demi-finale de Dumont, a signé le meilleur chrono des demi-finales en 1:55.75. La Chinoise Bingjie Li et la Hongroise Nikolett Padar ont réalisé le septième temps ex æquo en 1:57.13 et sont les dernières qualifiées pour la finale, programmée mercredi à 17h17 heure belge.