Victor Wegnez annonce son départ du Racing en fin de saison

"II est temps pour moi de relever un nouveau challenge pour continuer à grandir", écrit le Red Lion sur son compte Instagram. "Six années où j'ai appris sur moi en tant que joueur, en tant qu'entraîneur (des U19) et le plus important, en tant que personne. Six années où nous nous sommes battus tous ensemble pour remettre le Racing là où il méritait d'être, en haut du hockey belge et du hockey européen. Je n'ai pas assez de mots pour dire à quel point je suis gratifiant pour tout ce que le club m'a apporté et à quel point ce club me manquera. Tout ce que je peux dire, c'est que mon cœur sera toujours noir et blanc".

Le Racing pointe actuellement au 7e rang de l'ION Hockey League avec 20 points en 13 matchs. Le championnat de Belgique est pour l'instant à l'arrêt. Les 9 dernières journées de la phase classique de la compétition se dérouleront entre le 3 mars et le 28 avril, avant les play-offs et play-downs de début mai.