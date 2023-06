Voile: 25 ans après la disparition de Tabarly, les Pen Duick toujours à flots

"Faire vivre l'héritage d'Eric Tabarly". Le célèbre navigateur breton, disparu en mer le 13 juin 1998, a construit de son vivant six voiliers de légende, dont cinq continuent de braver les flots et s'apprêtent à être classés "monuments historiques".

"C'est toujours assez émouvant de sortir sur un de ces voiliers. On ressent un peu l'esprit du marin qu'il était", explique le navigateur Benoît Hochart, 37 ans, membre de l'association Eric Tabarly et skipper pendant six mois chaque année sur Pen Duick II.

Ce monocoque de 13m60 de long, vainqueur de la Transat Anglaise en 1964 et propriété de l'Ecole nationale de voile, demeure "rapide, fiable et très compétitif", plus de cinquante ans après sa conception.

Dans les eaux bretonnes, il régate parfois et tire encore régulièrement des bords lors de sorties croisières avec ses frères Pen Duick, Pen Duick III et Pen Duick VI qui eux, appartiennent à la famille d'Eric Tabarly.