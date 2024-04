Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck décrochent une place en 49er pour la Belgique aux JO

Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck ont terminé à la deuxième place de la course aux médailles, dernière régate au programme qui rassemble les dix premiers du classement et où les points sont doublés. Le duo compte 91 points pour 88 aux Allemands Jakob Meggendorfer et Andreas Spranger.

Yannick Lefèbvre a déjà connu les joies des JO, à Rio en 2016 avec Tom Pelsmaekers, manquant pour une place ensuite une qualification pour les JO de Tokyo.