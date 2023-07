Alex Baudin disqualifé après un test positif au tramadol

Des traces de tramadol et "et de ses deux principaux métabolites" ont été retrouvées lors de l'analyse d'un échantillon de sang séché prélevé au terme de la 17e étape du dernier Giro. Le Français est donc disqualifié et peut faire appel de la décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans les dix jours.

L'UCI précise également que "les violations de l'interdiction en compétition de prise du tramadol représentent des infractions au Règlement Médical de l'UCI. Elles ne constituent pas des Violations des Règles Antidopage. Comme il s'agit d'une première infraction, Alex Baudin n'est pas déclaré inéligible et peut donc prendre part à des compétitions"