Amstel Gold Race: Tadej Pogacar a "encore faim"

Et en l'absence du Néerlandais Mathieu van der Poel (vainqueur à Sanremo et à Roubaix) et du Belge Wout Van Aert, qui ont mis fin à leur printemps dimanche dernier au soir de l'Enfer du Nord, Pogacar devra cette fois porter seul la pancarte de l'homme à battre.

"Je ne l’ai disputée qu’une fois et je me souviens que c’est une course longue et difficile, avec énormément d’ascensions", se remémore le leader de l'équipe UAE. Il y a quatre ans, alors qu'il n'était encore qu'un néo-pro dont on disait le plus grand bien après au succès au Tour de l’Avenir, il n'avait pas rejoint l'arrivée à Valkenburg.

- "La condition n'a pas disparu" -

Avant la reconnaissance des 75 derniers kilomètres du parcours vendredi matin, "j'ai effectué quelques bonnes séances d'entraînement chez moi à Monaco, explique le protégé de Mauro Gianetti. J'ai le sentiment que la condition de ces dernières semaines n'a pas disparu. Je veux rester concentré jusqu'à Liège-Bastogne-Liège", poursuit celui qui pourrait aussi s'aligner au départ de la Flèche wallonne mercredi.