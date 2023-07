Annemiek van Vleuten enlève la 7e étape et conforte son maillot rose

Annemiek van Vleuten (Movistar) a remporté la 7e étape du Tour d'Italie féminin (WorldTour), disputée jeudi sur 109,1 km entre Albenga et Alassio, confortant ainsi son maillot rose de leader. Déjà lauréate de la 2e étape samedi et de la 6e étape mercredi, la Néerlandaise, qui a attaqué à 1,5 km de l'arrivée, s'est imposée avec 13 secondes d'avance sur la Française Juliette Labous (Team DSM-Firmeich) et 20 sur l'Italienne Gaia Realini (Lidl-Trek) dans cette étape qui proposait dans son final le Colle Paravenna (6,5 km à 6%) et l'ascension finale vers le Santuario della Guardia.