Après deux Tours des Flandres, Lotte Kopecky veut remporter une victoire à Roubaix

Kopecky est restée raisonnable après sa belle victoire. "J'ai mangé des frites et une fricadelle, mais il n'y a pas eu d'excès. Et il ne pouvait pas y en avoir. Après tout, samedi, c'est déjà Paris-Roubaix. Mais j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Une fois couchée, j'ai revu le film de la course en boucle".

Après avoir posé le pied sur les pavés glissants du Koppenberg, "un groupe s'est formé avec Reusser, Wiebes, Persico et moi-même. Dans le Vieux Quaremont, je me suis débarrassée de Persico. Sur les longues et larges routes, le vent était de face. Mais ça a fonctionné, j'étais en avance dans les deux dernières montées. Au sommet, j'avais les oreilles qui sifflaient à cause du bruit que faisaient les spectateurs."