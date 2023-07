Après le chrono, le peloton à l'assaut du toit du Tour, le col de la Loze

Avant de s'attaquer au géant des Alpes, le peloton aura eu droit à trois montées lors de cette avant-dernière étape de montagne: deux cols de 1e catégorie, le Col des Saisies après 28,4 km de course et Cormet de Roselend après 66,7 km, et une côte de 2e catégorie (Longefoy, après 105,7 km).

Viendra ensuite au Km 159 le Col de la Loze (hors-catégorie) et ses 28,1 km de montée à 6% de moyenne, avec des pics à plus de 10% sur les cinq derniers kilomètres. Le souvenir Henri-Desgrange, qui récompense le premier coureur à passer en tête du col le plus élevé du Tour de France, sera décerné au sommet de celui-ci.