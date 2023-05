Avec deux leaders, Ineos Grenadiers lutte "pour le général, mais aussi pour les étapes"

Si la lumière est souvent mise sur le duel attendu entre Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) et son rival slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), de nombreux outsiders lorgnent sur le maillot rose qui récompensera le vainqueur du Tour d'Italie. Parmi ceux-ci, l'équipe Ineos Grenadiers qui espère jouer les trouble-fêtes avec son duo britannique formé par Geraint Thomas et Tao Geoghegan Hart. Ceux-ci débuteront sur un pied d'égalité, ont-ils annoncé en conférence de presse jeudi.

Thomas, vainqueur du Tour de France 2018, et Geoghegan Hart, vainqueur du Giro 2020, partageront donc à partir de samedi la tête d'affiche dans l'équipe britannique. "Je n'y vois aucun problème", a expliqué le vétéran gallois Geraint Thomas. "Je suis habitué à ne pas être l'unique leader. Quand j'ai gagné le Tour, je partageais le leadership avec Froome. Plus tard, je l'ai fait avec Egan Bernal. Je pense que nous pouvons nous aider mutuellement, avec Tao. Nous courons bien ensemble."

L'équipe luttera sur plusieurs fronts, le long des routes italiennes. "Le classement général, mais aussi les victoires d'étape", a ainsi déclaré Thomas. "Pour cela, nous avons également Thymen Arensman, Pavel Sivakov, Laurens De Plus, et Tao peut également miser sur sa force dans le final. Personnellement, j'ai le sentiment d'avoir atteint une bonne forme. Il est clair que je ne me sens pas à 100%, mais je veux être à mon meilleur niveau sur la dernière semaine. C'est là que se gagnera, ou se perdra la course."