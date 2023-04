Chris Lawless rejoint l'équipe Lotto Dstny Development Team

Le Britannique Chris Lawless s'est engagé jusqu'en fin de saison avec l'équipe de développement de Lotto Dstny, a indiqué la formation cycliste belge mardi. Le coureur de 27 ans, passé par INEOSs et TotalEnergie notamment, pourra également être aligné avec l'équipe ProTeam.

"Pour Lotto Dstny, un coureur comme Chris Lawless est un renfort important, car il possède une grande expérience au niveau professionnel", explique Kurt Van de Wouwer, manager sportif de Lotto Dstny, dans un communiqué. "Ses plus grandes qualités se trouvent dans la préparation des sprints, mais il se défend également très bien sur les classiques d'un jour. C'est pour cette raison que nous avons saisi cette opportunité. Il intègre le noyau de Lotto Dstny Development Team où il pourra partager son expérience avec nos jeunes coureurs. Il pourra également se joindre à notre équipe ProTeam et représenter une réelle valeur ajoutée pour nos leaders Caleb Ewan et Arnaud De Lie".

Lawless, qui a quitté en mars la formation continentale AT85 Pro Cycling, fera ses débuts avec Lotto Dstny Development Team le 23 avril à la Rutland-Milton Cicle Classic avant d'enchaîner avec les sept étapes du Tour de Bretagne, en France.