Le coureur danois de Lotto-Dstny, Andreas Kron, 4e de l'Amstel Gold Race il y a une semaine, n'a pas pu terminer Liège-Bastogne-Liège en raison d'une chute dans la finale. Il a terminé sa course dans une haie après avoir perdu le contrôle de son vélo.

"J'étais en train de parler à mon équipe par radio et je tenais mon guidon d'une seule main. J'ai malheureusement pris un nid-de-poule et j'ai chuté. Je m'en tire avec des douleurs et des brûlures."