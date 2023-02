Circuit Het Nieuwsblad : Lotte Kopecky l'emporte en solitaire à Ninove

Lotte Kopecky (SD Worx) a remporté la 18e édition du Circuit Het Nieuwsblad féminin (WorldTour), disputée samedi sur 132,2 km entre Gand et Ninove. L'Anversoise, qui disputait sa première course sur route de la saison, l'a emporté avec 11 secondes d'avance sur sa coéquipière néerlandaise Lorena Wiebes et l'Italienne Marta Bastianelli (UAE Team ADQ).