Clavicule et côtes cassées pour Van Aert, forfait pour le Ronde, Roubaix et l'Amstel

Wout van Aert ne participera pas au Tour des Flandres, ni à Paris-Roubaix et à l'Amstel Gold Race. Le leader de la Visma-Lease a Bike s'est cassé la clavicule et plusieurs côtes à la suite d'une lourde chute sur À Travers la Flandre, mercredi. Son équipe a partagé le résultat des premiers examens médicaux dans la foulée de la course.