Corbin Strong s'impose au sprint devant Xandro Meurisse

Le Néo-Zélandais Corbin Strong (Israel-Premier Tech) a remporté la 87e édition du Tour de Vénétie (1.Pro), courue mercredi sur 165,35 km entre Vérone et Vicence en Italie, devant Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck).

Strong, 24 ans, a réglé le sprint d'un groupe de 14 coureurs, privant Meurisse d'une deuxième victoire en Vénétie après celle conquise en 2021, au terme d'une course animée et disputée sous la pluie. Le Français Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a pris la 3e place de cette avant-dernière course de la saison sur le sol européen.

Le coureur néo-zélandais signe la 4e victoire de sa carrière, la deuxième cette saison après une étape du Tour de Wallonie. Il a aussi remporté une étape du Tour du Luxembourg (2023) et une étape du Tour de Grande-Bretagne (2022).

Strong succède au palmarès au Français Dorian Godon.