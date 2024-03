Cyclisme: l'extravagant casque de Vingegaard conduit l'UCI à revoir son règlement

Les images de Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, coiffé de ce bulbe impressionnant à la visière aquarium qui, au choix, ressemble au nez d'un avion gros-porteur ou à la tête d'une créature venue de l'espace, ont enflammé les réseaux sociaux.

Certains coureurs peu convaincus par son esthétique, à l'image de l'Australien Sam Welsford, ont déclaré: si c'est comme ça, "je démissionne".

"C'est un excellent casque de chrono, plus confortable que d'autres que j'ai essayés par le passé", a défendu Vingegaard mardi au départ de la deuxième étape de Tirreno-Adriatico. "Il est différent bien sûr et moi aussi j'ai souri lorsque je l'ai découvert cet hiver. Mais on rigole moins quand on voit à quel point il est rapide."