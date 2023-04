Cyclisme: Un an après avoir frôlé le pire, Alaphilippe toujours à l'arrêt

Un an après avoir frôlé le pire, Julian Alaphilippe, forfait pour la Flèche wallonne mercredi, peine à retrouver le devant de la scène sous le regard de plus en plus impatient de son patron.

Les images donnent toujours aussi froid dans le dos. Le 24 avril 2022, le Français, alors double champion du monde en titre, est victime d'un grave accident lors de Liège-Bastogne-Liège dont il est l'un des favoris. Projeté à 70 km/h contre un arbre, il souffre d'un pneumothorax, d'une fracture à une omoplate et de plusieurs côtés cassées.