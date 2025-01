Cyclo-cross de Coxyde: Laurens Sweeck remporte la victoire après une belle lutte contre del Grosso

Laurens Sweeck a remporté vendredi le cross de Coxyde, la 6e des 8 manches du Trophée X2O de cyclocross. Après les forfaits du champion du monde Mathieu van der Poel et du champion d'Europe Thibau Nys, c'est une course ouverte qui s'est élancée sur les dunes de la côte belge. Le champion du monde espoirs Tibor del Grosso a pris la 2e place à 26 secondes, son meilleur résultat dans un cross parmi les élites, et Toon Aerts s'est classé 3e à 52 secondes. Pim Ronhaar s'est classé 4e à 1:06 et Joran Wyseure a refermé le top 5 à 1:25.

Une chute dès le premier virage a mis hors course de nombreux concurrents, parmi lesquels Niels Vandeputte. La lutte pour la victoire s'est rapidement muée en un mano a mano entre le Néerlandais Del Grosso (21 ans), et l'expérimenté Sweeck (31 ans). Ce dernier a fait la différence dans les portions sablonneuses de l'avant-dernier des huit tours pour s'envoler vers la victoire, sa 5e cette saison et la 2e cette semaine après le Superprestige de Diegem qu'il a dominé lundi.