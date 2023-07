Demi Vollering remercie ses équipières: "Incroyable ce qu'on a accompli"

Vollering a pu aborder sereinement le chrono avec 1:50 d'avance sur Katarzyna Niewiadoma, sa plus proche poursuivante, avant le départ. "Je me sentais un peu trop relax quand je me suis réveillée, aussi parce que je n'ai pas très bien dormi. Ça m'a même un peu stressé de me sentir aussi relax ce matin (dimanche matin, ndlr.). Hier, je suis arrivée assez tard à l'hôtel, un court massage, et avant de m'endormir, j'ai pu commencer à réaliser un peu. Mais au final, on est encore si focalisé sur la course."

La Néerlandaise a fait la différence dans l'étape-reine samedi au sommet du Tourmalet pour distancer Niewiadoma et sa compatriote Annemiek van Vleuten, tenante du titre. "Je savais que je réalisais une très bonne montée, j'essayais de prendre autant de temps que possible. Et à la fin, l'écart que j'ai créé sur Annemiek m'a un peu surpris. Je ne voulais pas qu'il soit trop serré, car je n'étais pas sûre de pouvoir faire un très bon chrono."